Взрыв газа под Липецком: под завалами дома остается один человек

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На месте взрыва газа в многоквартирном доме в Елецком районе продолжают работать спасатели. Как сообщил начальник Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области, полковник внутренней службы Василий Разумнов, на месте ЧП в поселке Солидарность работают 256 человек личного состава и 58 единиц техники.

Смотреть видеосюжет На месте взрыва газа в доме под Липецком продолжают разбирать завалы

Взрыв бытового газа прогремел после полуночи 11 сентября в доме №24 на улице Школьная. В тот момент в 16 квартирах находились 20 жильцов. К несчастью, погибли два человека – 11-летняя девочка и 50-летняя женщина, еще 6 человек пострадали, включая 9-летнего ребенка. В СК по данному факту возбудили дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – 298 УК.

Смотреть видеосюжет Во время взрыва газа под Липецком два человека погибли, 6 - пострадали

По данным спасателей, под завалами остается один мужчина, поисковые работы продолжаются.