Взрыв газа под Липецком: под завалами нашли еще одного человека

Под завалами дома нашли еще одного человека Фото: Администрация города Ельца

После взрыва бытового газа в Липецкой области, под завалами многоквартирного дома нашли еще одного жильца. Как сообщает администрация области, его состояние уточняется. Пока по официальной информации в результате взрыва в доме №24 на улице Школьной в поселке Солидарность погибли женщина с ребенком и пострадали 6 человек. Спасатели разбирали завалы и искали людей при угрозе обрушения стен.

На данный момент работы продолжаются. На месте работают сотрудники МЧС, СК, полиции, прокуратуры и Росгвардии. А также газовой службы, которые тоже выясняют причину взрыва. В отделении Газпрома прокомментировали, что аварийных вызовов с того дома не было.