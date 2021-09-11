Семьям погибших и пострадавшим от взрыва газа под Липецком 11 сентября 2021 года выплатят компенсации

Семьям погибших и пострадавшим выплатят компенсации Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

На место трагического ЧП со взрывом газа в двухэтажном многоквартирном доме в Липецкой области прибыл губернатор региона Игорь Артамонов. Глава области поблагодарил спасателей за работу и встретился с жильцами разрушенного дома.

По данным администрации области, семьям погибших и пострадавшим от взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района выплатят денежные компенсации. Пострадавшие получат по 500 000 рублей, семьи погибших – по миллиону. При наличии погибших и полном разрушении жилья семьи получат по полтора миллиона.

По последней информации, в результате взрыва газового оборудования в доме №24 по Школьной улице погибли три человека, включая 11-летнюю девочку. Пострадали 6 человек, среди которых 9-летний ребенок.