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Происшествия13 сентября 2021 13:28

Разрушенный взрывом газа дом под Липецком начнут сносить в конце месяца

Всю неделю в доме будут работать следователи
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Разрушенный взрывом дом снесут после 20 сентября

Разрушенный взрывом дом снесут после 20 сентября

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Последствия взрыва газа под Липецком 11 сентября 2021 года продолжают устранять. Как сообщили в пресс-службе администрации города, власти уже готовят документы на снос здания. Двухэтажный дом в Елецком районе рухнул от взрыва газа ночью. В этот момент в 16 квартирах находились 25 человек. В результате ЧП трое погибли и шесть человек пострадали.

Пока до конца недели в разрушенном доме будут работать эксперты следственного комитета, где по факту взрыва и гибели людей расследуется дело об оказании некачественных услуг. Снос здания планируют начать после 20 сентября.

Напомним, что материальную помощь и деньги на новое жилье пострадавшим начнут давать после 14 сентября.