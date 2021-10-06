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Общество6 октября 2021 19:24

Липецкий ФАС разоблачил сговор на торгах о ремонте дорог

Организаторы аукциона отклоняли заявки участников, чтобы дорожный объект достался определенной фирме
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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ФАС выявила антиконкурентное соглашение при ремонте дорог Липецкой области

ФАС выявила антиконкурентное соглашение при ремонте дорог Липецкой области

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В УФАС Липецкой области выявили сговор при ремонте дорог региона. Антимонопольная служба признала, что областное управление дорог и транспорта, ОКУ "Липецкавтодор" и ООО Транспортная компания "Руслан-1" нарушили ст.16 Закона о защите конкуренции "Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между региональными органами государственной власти, другими органами, осуществляющими их функции, организациями и хозяйствующими субъектами".

Как сообщили в пресс-службе регионального УФАС, управление дорог, казенное учреждение и организация заключили соглашение, которое ограничивает конкуренцию на торгах. Организаторы специально отклоняли заявки добросовестных участников. В итоге в электронном аукционе победил "Руслан-1".

Начальная цена контракта - 305 млн рублей. Кстати, часть средств выделили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Напомним, в Липецке подрядчик работал над 1 этапом реконструкции проспекта Победы, а также ремонтировал улицу Космонавтов.

Теперь организациям и их должностным лицам грозят штрафы.