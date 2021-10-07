Взрыв на заводе рапсового масла в Липецке: в суде просили прекратить уголовное дело в отношении начальника цеха

В Липецком районном суде начали рассматривать дело по взрыву на заводе по производству рапсового "Либойл" в селе Сенцово. Напомним, ЧП случилось 28 декабря 2020 года. В цехе экстракции для переработки жмыха произошел взрыв, а затем пожар.

Согласно материалам дела, в отделе производился ремонт с нарушением техники промышленной безопасности. Пострадали двое рабочих. Они получили ожоги 60% тела. Вред здоровью расценили, как тяжкий. Ущерб самому предприятию составил 145,3 млн рублей. Начальнику цеха предъявили обвинение по ч.1 ст.217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба". Мужчина полностью признал вину.

В этот четверг, 7 октября, провели предварительное судебное заседание. Как сообщили в пресс-службе облсуда, защита подсудимого просила прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф. Суд отказал, так как против удовлетворения ходатайства возразили потерпевшие. Они сообщили, что начальник цеха перечислил пострадавшим 50 тыс. рублей, а такая сумма не может возместить причиненный ущерб.

Первое судебное заседание назначили на 19 октября. Дело рассмотрят в особом порядке. Подсудимому грозит до 3 лет лишения свободы.