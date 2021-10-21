В Липецке и области вводят обязательную систему QR-кодов в общественных местах

QR-коды в Липецкой области начнут спрашивать с понедельника 25 октября Фото: Архив "КП"

В Липецкой области планируют ввести обязательную систему QR-кодов. Соответствующее решение приняли в этот четверг, 21 октября, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

QR-коды начнут проверять с понедельника, 25 октября. Их нужно будет предъявить при посещении общественных мест: кафе, салонов красоты, фитнес-центров, торговых центров площадью более 400 кв.м, бассейнов, театров и кинозалов. А также паспорт. Исключение - наличие медотвода или справки о недавно перенесенном COVID-19. Кстати, наполняемость залов в кино, а также фитнес-центром и театров не должна быть более 50%.

Напомним, что ранее в регионе система QR-кодов работала в тестовом режиме. Подробности здесь. Также на заседании. решили вопрос с организацией нерабочих дней в Липецкой области. Их введут с 30 октября по 7 ноября.