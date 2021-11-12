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Общество12 ноября 2021 14:57

Липчане смогут потратить деньги, оставшиеся на счете транспортных карт старого образца

Власти разработали план действий, чтобы жители Липецкой области использовали замороженные средства
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане не потеряют деньги, оставшиеся на транспортных картах старого образца

Липчане не потеряют деньги, оставшиеся на транспортных картах старого образца

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане смогут воспользоваться средствами, которые остались на старых транспортных картах. Об этом сообщили на сессии облсовета накануне, 11 ноября. Напомним, в начале октября Центробанк отозвал лицензию у оператора системы безналичной оплаты проезда. Транспортные карты в транспорте Липецкой области перестали работать. Жители региона переживают за деньги, оставшиеся на счете.

По словам начальника регионального управления дорог и транспорта Ивана Мычелкина, Центробанк России разрешил сменить кредитора и сделать переуступку прав требований средств, замороженных на картах. Чтобы решить проблему, липецким властям предстоит внести поправки в региональное законодательство. После этого липчане смогут использовать остатки средств на старых транспортных картах.