Липчане смогут потратить деньги, оставшиеся на счете транспортных карт старого образца

Липчане не потеряют деньги, оставшиеся на транспортных картах старого образца Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане смогут воспользоваться средствами, которые остались на старых транспортных картах. Об этом сообщили на сессии облсовета накануне, 11 ноября. Напомним, в начале октября Центробанк отозвал лицензию у оператора системы безналичной оплаты проезда. Транспортные карты в транспорте Липецкой области перестали работать. Жители региона переживают за деньги, оставшиеся на счете.

По словам начальника регионального управления дорог и транспорта Ивана Мычелкина, Центробанк России разрешил сменить кредитора и сделать переуступку прав требований средств, замороженных на картах. Чтобы решить проблему, липецким властям предстоит внести поправки в региональное законодательство. После этого липчане смогут использовать остатки средств на старых транспортных картах.