За неделю в Липецке в пожарах погибли двое мужчин

За минувшую неделю, с 8 по 14 ноября, в Липецке произошло 24 пожара. По данным пресс-службы городского управления по делам ГО и ЧС, это в 1,5 раза больше, чем неделей ранее. С наступлением холодов стали чаще гореть квартиры, частные дома, бесхозные и нежилые строения - более 30% от общего количества возгораний.

Увеличилось число пожаров в производственных помещениях. В четверг, 11 ноября, в районе Сырского рудника едва не загорелась пилорама, причем уже во второй раз. Там вспыхнули древесные отходы. Огонь локализовали до приезда пожарных. Но пострадал мужчина. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом.

Напомним, что накануне вечером на территории угольного склада НЛМК случился взрыв. Частично обрушилась кровля и стена на площади около 250 кв.м. Из-под завалов спасатели достали 55-летнюю женщину. Ее с тяжелыми ожогами госпитализировали.

За неделю от пожаров пострадали 5 человек. Погибли двое пожилых мужчин. Один - при загорании частного дома на улице Курчатова. А второй - в квартире на улице Московской. Еще троих с ожогами и отправлением положили в больницу.