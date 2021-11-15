СК назвал причину взрыва на НЛМК в Липецке – возбудили уголовное дело

Машинист получила серьезные ожоги Фото: Лия МУРАДЬЯН

Следственный комитет назвал причину взрыва и обрушения на металлургическом комбинате в Липецке. ЧП случилось в воскресенье вечером, 14 ноября. В результате взрыва и пожара на территории угольного склада частично обрушились кровля и стена на площади около 250 квадратов. Из-под завалов спасатели достали 55-летнюю женщину, которая сейчас находится в ожоговом центре.

Ночью на месте работала следственно-оперативная группа и сотрудники прокуратуры, которые сразу начали доследованную проверку. Итогом проверки стало уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по Липецкой области, дело возбудили по части 1 статьи 217 УК – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

На данный момент работница предприятия, машинист питателя цеха, находится в больнице с тяжелыми ожогами – более 50% тела. Следователи проводят судебные экспертизы, ответственных и точные причины выясняют. Также устанавливается степень тяжести травм работника предприятия.