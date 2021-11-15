Итоги взрыва на НЛМК в Липецке: рухнули стена и кровля на площади 250 квадратов, пострадала женщина

На производственный процесс ЧП не повлияло Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке продолжают разбираться с последствиями взрыва и пожара на металлургическом комбинате. ЧП на НЛМК случилось в воскресенье вечером, 24 ноября, сообщение в МЧС поступило в 21.14. Взрыв прогремел на территории угольного склада коксохимического цеха, после чего загорелся конвейер. По данным комбината, пожар ликвидировали в течение 15 минут.

На момент прибытия спасателей, открытого огня уже не было. Однако зарево успели заметить жители высоток с окрестных районов. В соцсетях начали появляться видео последствий взрыва на НЛМК в Липецке.

В результате взрыва частично рухнула кровля и стена. По сообщению ГУ МЧС области, площадь обрушения составила около 250 квадратных метров. Под завалами оказалась женщина. Завалы разбирали 30 спасателей. Пострадавшую работницу нашли и передали скорой. Ее состояние пока неизвестно. Предполагалось, что под завалами остаются еще люди, но вскоре это опасение не подтвердилось. Спасательные работы закончили в 23.30.

Одновременно с этим на место выехали сотрудники следственного комитета и прокуратуры, в обеих структурах начались проверки. На данные момент точные причины ЧП на НЛМК не названы. Также следователи разбираются, кто виноват и кто отвечал за соблюдение безопасности на опасном объекте.

Само ЧП на производственный процесс не повлияло. Восстановлением будет заниматься уже сам комбинат.

Предыдущая серия происшествий на НЛМК летом этого года также повлекла за собой проверки. Тогда, 9 августа, прогремело два взрыва, утром и днем, на территории кислородного цеха. Второй взрыв случился во время восстановительных работ из-за оставшегося в трубе кислорода. Обрушения были куда меньшей площадью, около 40 м2, и обошлись без пострадавших.

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Второй взрыв и последовавший за ним пожар на НЛМК вспыхнул на территории того же кислородного цеха. Это произошло во время восстановительных работ из-за остаточного кислорода в трубе. ЧП на производственный процесс не повлияло (подробности)