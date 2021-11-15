В Липецке будут судить парней, причастных к убийству девушки, тело которой нашли за гаражами

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Лев-Толстовского района и его знакомого. Первого обвиняют в убийстве, а второго - в укрывательстве особо тяжкого преступления. Речь идет о происшествии, когда труп 18-летней девушки нашли за гаражами на улице 9 Мая.

По данным следствия, несчастная вместе с 21-летним парнем приехали в гости к знакомому в Липецк. Они остановились в его комнате в общежитии. В ночь с 9 на 10 августа они поссорились. Молодой человек не менее 2 раз ударил подругу рукой по лицу, а затем ногой по голове. От черепно-мозговой травмы она скончалась на месте. Спустя двое суток подсудимый вместе с хозяином комнаты спрятали тело девушки в кустах за гаражами.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, вину фигуранты признали, а также подтвердили показания на месте происшествия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.