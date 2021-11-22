В Липецке на проспекте Мира погас светофор

В Липецке светофоры продолжают отключаться. В этот понедельник, 22 ноября, из строя вышел сигнальный столб на пересечении проспекта Мира и улицы Островского. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте уже работают специалисты. Они обследуют объект, чтобы выяснить причину неполадок. На этот период светофор перевели в "желтый режим".

У липчан просят извинения за временные неудобства, а также рекомендуют быть особенно внимательными при проходе или проезде данного участка. Согласно Правилам дорожного движения, пока мигает желтый сигнал водители должны уступать дорогу пешеходам.

Напомним, что на прошлой неделе светофоры перестали работать на проспекте Победы, пересечении улиц Катукова и Кривенкова. Причем на проспекте ремонт затянулся - специалисты ждали из Москвы детали.