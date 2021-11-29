Водителю грузовика, который насмерть сбил женщину на перроне автовокзала Липецка, стало плохо за рулем

Водителю грузовика, под колесами которого погибла женщина на автовокзале Липецка, стало плохо за рулем Фото: "КП" Архив

Стали известны подробности о ДТП на автовокзале в Липецке, где на перроне грузовик насмерть сбил женщину. Напомним, трагедия произошла днем 29 ноября. Под колеса машины попала неизвестная, стоящая на платформе. Ее личность устанавливают. Водителя и двух его пассажиров госпитализировали.

По словам мужчины, управляя автомобилем, у него начался кашель. Затем он потерял сознание. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, липчанин 1959 года рождения находится в горбольнице №3 "Свободный Сокол". У него сотрясение мозга и перелом двух ребер. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Еще двое пострадавших - пассажиры Газели. У мужчины 1957 года сотрясение мозга и ушиб голени. У другого человека 1982 года - перелом левой кисти и травма голени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео с автовокзала Липецка, где грузовик на перроне насмерть сбил женщину

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они выясняют причины произошедшего (подробности)