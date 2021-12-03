Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 11:45

Многодетную липчанку, находившуюся в тяжелом состоянии из-за коронавируса, спасти не удалось

Супруг Дианы сообщил в соцсетях, что она умерла
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Супруг липчанки сообщил, что она умерла

Супруг липчанки сообщил, что она умерла

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 3 декабря, Липецк облетела трагичная новость. Не стало липчанки Дианы, которая находилась в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Об этом в соцсетях сообщил ее муж. Диане было 40 лет. У нее осталось трое детей.

Напомним, сначала за жизнь женщины боролись липецкие врачи. Она 3 недели пролежала в больнице на ЛТЗ в реанимации на аппарате НИВЛ. Затем ее ввели в кому и перевели на ИВЛ. Тогда супруг липчанки забил тревогу в соцсетях. Он просил, чтобы жену перевезли в Москву.

Однако, пациентку признали нетранспортабельной. Чуть позже в Липецк приехала врач из Москвы. Она осмотрела Диану и, после многочисленных консилиумов, ее все-таки разрешили перевезти в столицу. С помощью санавиации ее отправили в московскую больницу. К сожалению, спасти липчанку не удалось.