В Липецке на улице Гайдара начали обустраивать пешеходный переход через железную дорогу

Липчане несколько лет ходили по аварийному мосту, который находится над ж/д путями Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке стартовало обустройство пешеходного перехода на улице Гайдара. Он появится в районе существующего железнодорожного переезда. Напомним, что местным жителям приходится ходить по аварийному мосту, который проходит над рельсами. Пока это единственная переправа через ж/д пути, соединяющая жилые дома, садоводческие товарищества с одной стороны и школу, детсад, остановки с другой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы начались в районе пересечения улиц Орловская и 4-ой Пятилетки. Специалисты начали с выемки грунта под основание тротуаров и монтажа бортовых камней. Здесь возведут более 700 м бордюров. Затем щебеночное основание зальют асфальтом. На железнодорожном переезде появится резинокордовое покрытие. Тротуар от дома №21 по улице Гайдара до дома №15 по улице 4-ой Пятилетки планируют обустроить до конца 2021 года.