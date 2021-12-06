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Общество6 декабря 2021 12:21

В Липецке на улице Гайдара начали обустраивать пешеходный переход через железную дорогу

Липчане несколько лет переходили ж/д пути по аварийному мосту
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане несколько лет ходили по аварийному мосту, который находится над ж/д путями

Липчане несколько лет ходили по аварийному мосту, который находится над ж/д путями

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке стартовало обустройство пешеходного перехода на улице Гайдара. Он появится в районе существующего железнодорожного переезда. Напомним, что местным жителям приходится ходить по аварийному мосту, который проходит над рельсами. Пока это единственная переправа через ж/д пути, соединяющая жилые дома, садоводческие товарищества с одной стороны и школу, детсад, остановки с другой.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы начались в районе пересечения улиц Орловская и 4-ой Пятилетки. Специалисты начали с выемки грунта под основание тротуаров и монтажа бортовых камней. Здесь возведут более 700 м бордюров. Затем щебеночное основание зальют асфальтом. На железнодорожном переезде появится резинокордовое покрытие. Тротуар от дома №21 по улице Гайдара до дома №15 по улице 4-ой Пятилетки планируют обустроить до конца 2021 года.