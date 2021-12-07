В Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 20%

Липчане болеют ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, в Липецкой области зафиксировали 8 190 случаев ОРВИ. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, это на 20% выше, чем неделей ранее. Также у 1 жителя области выявили грипп. Среди заболевших 65% - дети младше 14 лет.

В Липецке ОРВИ заразились 5 202 человека - это 63,5% от всех случаев. За неделю специалисты взяли пробы у 229 пациентов. Исследовав их, оказалось, что липчане заражаются РС-вирусами - 36,8%, бокавирусами, риновирусами и вирусами парагриппа, а также гриппом - 5,3%.

Напопним, что темпы роста заболеваемостью коронавируса за несколько недель уменьшились на 20%. Со среды в регионе вновь заработают физиотерапевтические отделения. Также откроются фудкорты. А кафе и рестораны смогут работать по ночам, но с определенными условиями. О них читайте здесь.