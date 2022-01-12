Массовое ДТП в Липецке: прокуратура проверяет трассу, на которой столкнулись 19 машин

В причинах массовой аварии в Липецке разбирается прокуратура. 19 автомобилей, включая грузовики, микроавтобусы, машины дорожных служб и легковушки, столкнулись этим утром, 12 января, на Тамбовской трассе. Несколько ДТП на участке у мусорного полигона произошли около 11 утра. На данный момент пока известно только об одном пострадавшем. Кто стал виновником и как все началось, пока выясняют.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудники ведомства разбираются в причинах совместно с ГИБДД. В числе прочего, проверяют состояние трассы, а также качество работы дорожных служб и чиновников, которые отвечают за безопасность движения. Детальной проверкой занимается прокуратура Правобережного района.