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Происшествия12 января 2022 13:21

Массовое ДТП в Липецке: прокуратура проверяет трассу, на которой столкнулись 19 машин

У правоохранительных органов возникли вопросы к дорожным службам
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В причинах массовой аварии в Липецке разбирается прокуратура. 19 автомобилей, включая грузовики, микроавтобусы, машины дорожных служб и легковушки, столкнулись этим утром, 12 января, на Тамбовской трассе. Несколько ДТП на участке у мусорного полигона произошли около 11 утра. На данный момент пока известно только об одном пострадавшем. Кто стал виновником и как все началось, пока выясняют.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудники ведомства разбираются в причинах совместно с ГИБДД. В числе прочего, проверяют состояние трассы, а также качество работы дорожных служб и чиновников, которые отвечают за безопасность движения. Детальной проверкой занимается прокуратура Правобережного района.