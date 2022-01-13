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Происшествия13 января 2022 10:45

В Липецке следователи проводят проверку по факту пожара, в котором погибли 3 человека

Специалисты осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке проводят доследственную проверку по факту гибели жильцов дома при пожаре

В Липецке проводят доследственную проверку по факту гибели жильцов дома при пожаре

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке проводят доследственную проверку по факту гибели 3 человек при пожаре. Напомним, этим утром на улице Зареченская вспыхнул жилой дом №18. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, полыхал чердак. Спасатели локализовали пламя на площади 240 кв.м.

По данным пресс-службы регионального СКР, погибли 2 мужчин и женщина, которые находились в одной из квартир. По предварительным данным, они скончались из-за отравления продуктами горения. Личность погибших устанавливают. С аналогичными симптомами и ожогами госпитализировали мужчину из той же квартиры. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они осматривают дом, опрашивают очевидцев. Выдвигаются несколько версий причин пожара, например, непотушенная сигарета, неисправность электропроводки.