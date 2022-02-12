В Липецке полиция проводит проверку после падения снежной глыбы на пенсионерку

В минувшую пятницу, 11 февраля, в Липецке от глыбы снега, рухнувшей с крыши, пострадала пенсионерка. Несчастье случилось у одного из домов по проспекту 60 лет СССР.

67-летняя липчанка подошла к автомобилю "Фольксваген". Вдруг на иномарку упала снежная масса. Часть этой глыбы задела женщину. Медики скорой помощи забрали пострадавшую в больницу. На капоте машины остались вмятины. Разбилось лобовое стекло.

- Отдел полиции №7 проводит проверку, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад аналогичный случай произошел по улице Терешковой. К счастью, там никто не пострадал. Вышедшие из подъезда женщина с ребенком вовремя отбежали в сторону, и глыба снега их не задела. Напомним, что в городе продолжают штрафовать управляющие компании за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.