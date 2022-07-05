В Липецке возбудили уголовное дело из-за трупа мужчины в мусорном баке

В Липецке возбудили уголовное дело после чудовищного случая с трупом в мусорном баке. Напомним, это произошло вечером 24 июня на улице Зегеля. В объектив уличной камеры видеонаблюдения попала компания ребят. Они откатили контейнер с мусорной площадки к гаражам, пропав из поля зрения. Затем ребята вернули бак. После один из парней снова подошел к нему и перевернул. Местные жители увидели, что внутри человек, и вызвали полицию.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, обнаружили в баке труп 30-летнего мужчины. Всех парней из компании, среди которых были и несовершеннолетние, задержали по горячим следами. Эксперты установили предварительную причину смерти несчастного - отправление алкоголем.

Как сообщили сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.117 УК РФ "Истязание". Проводятся следственные действия, чтобы установить роль каждого подозреваемого. Произошедшему дадут юридическую оценку.