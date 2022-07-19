В Липецке открыли часть улицы Гагарина, где ливень затопил траншею

В Липецке возобновили движение на улице Гагарина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 19 июля, в Липецке вновь открыли проезд про улице Гагарина. Накануне там перекрыли участок от площади Героев до пересечения с Плеханова. Из-за мощного ливня траншею, где проходит капремонт теплотрассы, залило водой. Ради безопасности липчан движение по территории ограничили.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты откачали воду и укрепили ее края. В настоящее время открыты обе полосы - по одной в каждом направлении. Автобусы поехали по привычным маршрутам.

Напомним, что в минувший понедельник на город обрушилась стихия. Лил сильный дождь. Во многих районах Липецка даже выпал град. Из-за непогоды затопило улицы. А на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе под воду ушли машины.