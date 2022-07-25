Восемь пассажиров в больнице, один в реанимации после ДТП с двумя автобусами в Липецке

ДТП с автобусами в Липецке на улице Катукова Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке выросло число пассажиров, которые оказались в больнице после ДТП с двумя автобусами на улице Катукова. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, госпитализировали 8 человек. Напомним, что среди пострадавших - 14-летний подросток. Со слов медиков, его жизни ничего не угрожает. Если врачи не найдут серьезных травм, школьника отпустят домой.

Так, 53-летний мужчина в реанимации. А 39-летнюю женщину после аварии сразу отправили в операционную. У нее сложный перелом. У остальных пострадавших преимущественно сотрясение мозга, ушибы и переломы - разной степени тяжести.

Напомним, что в понедельник утром, 25 июля, на улице Катукова недалеко от ТРЦ "Ривьера" 51-летний водитель автобуса №379 врезался в автобус №346 и "Форд", которые остановились перед светофором. На месте работают сотрудники УГИБДД.