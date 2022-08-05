В Липецке отремонтировали участок на площади Победы, где забил фонтан из кипятка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили ремонт трубопровода на месте коммунальной аварии на площади Победы. Вечером 4 августа на парковке возле торгового центра забил фонтан из кипятка. Мощные струи воды достигали в высоту около 4 метров, заливая проезжую часть.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы на месте происшествия закончились в 3 часа ночи. Теплоэнергетики заменили поврежденный участок сети новым. В эту пятницу, 5 августа, специалисты подключат трубопровод и проверят его надежность. А в департаменте ЖКХ создают комиссию, которая расследует инцидент.

Напомним, что накануне в том же районе случилось еще одно несчастье. На улице Советская рядом с ТЦ "Европа" водитель "Ауди" сбил мужчину на электросамокате. Подробности и видео здесь.