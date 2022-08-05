Выплаты получат водители, чьи машины пострадали от фонтана из кипятка в Липецке

Водители пострадавших от кипятка машин получат выплаты в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане, чьи машины пострадали от фонтана из кипятка на площади Победы, получат компенсацию. Об этом сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина в своем телеграм-канале.

- В ресурсоснабжающей организации отмечают, что инцидент произошёл на застрахованном объекте, а значит, липчане, чьи машины пострадали во время порыва, смогут рассчитывать на выплаты, - написала градоначальница.

Напомним, что коммунальная авария произошла накануне, 4 августа, на парковке у торгового центра "Победа". Струи горячей воды вырвались из-под земли и взмыли вверх. Ремонт завершился только в 3 часа ночи. Специалисты заменили 1,6 метра изношенной трубы. Работы по благоустройству закончатся в ближайшие дни.

Кроме того, в департаменте ЖКХ создали комиссию, которая расследует инцидент.