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Происшествия5 августа 2022 8:06

15 звонков о минировании детсадов, школ, гостиниц и храмов поступило в Ельце

Глава администрации города под Липецком сообщил, что ситуацию держат на контроле
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Информацию о звонках в Ельце передают экстренным службам

Информацию о звонках в Ельце передают экстренным службам

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 5 августа, в Ельце Липецкой области неспокойно. С самого утра поступают звонки о минировании детских садов, школ, спортивных учреждений, музеев, храмов, гостиниц.

- На данный момент поступило 15 звонков, есть вероятность, что они будут продолжаться, - написал в своем телеграм-канале глава администрации Ельца Евгений Боровских.

По его словам, всю информацию сразу же передают экстренным службам. Ельчан просят не паниковать и уточнять режим работы учреждений, которые собираются посетить. Градоначальник сообщил, что ситуацию держат на контроле.

Напомним, что украинских диверсантов, готовивших теракт на автостанции "Сокол" в Липецке, арестовали на 2 месяца. Мужчина и две женщины планировали заложить самодельное взрывное устройство. К счастью, их вовремя вычислили спецслужбы.