Холодной воды не будет в Липецке на 16 улицах в субботу 6 августа

В Липецке на 16 улицах отключат холодную воду Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в эту субботу, 6 августа, отключат холодную воду с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ. «РВК-Липецк» выложил адреса, где ограничат ресурс: на улице Моршанская, 20. Воду подвезут на Моршанскую, 20. На улице Липовская, 5. Подвоз по Липовской,5.

Без воды останутся жители частного сектора по улицам Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, проезде Ильича, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака. Подвоз будет по Кошевого, 48.

Напомним, что в минувший четверг, 4 августа, из-за прорыва труб в городе забил фонтан горячей воды около 4 метров. Коммунальная авария произошла на парковке у ТЦ «Победа». Там уже отремонтировали трубопровод.