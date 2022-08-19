Фонтан забил в Липецке на улице 9 Мая Фото: принтскрин видео.

В соцсетях пользователи делятся видео фонтана, который забил из-под земли на улице 9 Мая в Липецке. Коммунальная авария произошла утром в эту пятницу, 19 августа. Под тротуаром произошел порыв и вода хлынула мощным напором вверх. Поток хлынул прямо на проезжую часть, обдавая автомобили.

На месте уже работает бригада липецкого филиала "Квадры". Специалисты отключили сеть и огородили место утечки, готовятся начинать восстанавливать трубы. Липчан просят не подходить к месту происшествия.

Видео фонтана на улице 9 Мая в Липецке 19 августа

Напомним, что это не первая подобная коммунальная авария за лето - в начале месяца на площади Победы забил фонтан из кипятка. Тем не менее, горожане активно делятся видео в соцсетях, а в комментариях шутят, что в областном центре появилась бесплатная мойка.