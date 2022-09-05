В Липецке арестовали подозреваемого в убийстве многодетной матери на Университетском

В Липецке заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в микрорайоне "Университетский". На 52-летнего жителя Ивановской области завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

По версии следствия, утром 2 сентября изверг подкараулил возлюбленную у подъезда многоквартирного дома по улице Белянского, где она арендовала квартиру. Он ударил ее ножом не менее 4 раз. Он ранений 37-летняя несчастная скончалась. Причина смерти - острая кровопотеря. Напомним, что у липчанки осталось трое детей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, злодея задержали в Воронежской области. Он признался в содеянном и подтвердил показания на месте происшествия. Объяснил, что за преступление пошел из-за ревности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.