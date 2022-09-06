В Липецке санитарный вертолет начнет перевозить пациентов в среду 7 сентября

Фото управления здравоохранения Липецкой области

В Липецке вновь заработала санитарная авиация. В аэропорту уже стоит, готовый к вылетам, вертолет Ансар.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения, специалисты проверили оборудование и оснащение борта. Аппарат готов к работе, как и бригада. Первые вылеты запланированы на среду, 7 сентября. Санитарный вертолет полетит в Елец. Оттуда пациентов доставят в Липецкую областную клиническую больницу, где им окажут необходимую помощь.

Напомним, что в Липецке отключили фонтан на площади Петра Великого. К работам приступает подрядчик, который изучит состояние сооружения и проведет геодезические изыскания. В сентябре специалисты выдадут заключение, а до конца ноября - проектно-сметную документацию. Подробности здесь.