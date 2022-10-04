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Происшествия4 октября 2022 6:58

Частный дом под Липецком обрушился из-за взрыва самогонного аппарата

Полиция проводит проверку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В частном доме под Липецком взорвался самогонный аппарат

В частном доме под Липецком взорвался самогонный аппарат

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Стали известны подробности по обрушению частного дома под Липецком из-за хлопка газа. Оказалось, что в здании взорвался самогонный аппарат. Пострадал 34-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Происшествие случилось в понедельник 3 октября в селе Терновое Липецкого района. От взрыва частично обрушился второй этаж дома - 15 кв.м. На место прибыли спасатели.

Напомним, что ранним утром 4 октября в областном центре загорелась квартира в многоэтажке по улице Космонавтов. Пожарные эвакуировали 3 жильцов. Огонь уничтожил вещи на площади 1 кв.м. Подробности здесь.