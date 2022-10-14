Суд оставил директорам Эксстроймаш условный срок за крупные махинации с деньгами дольщиков Липецка

Потерпевшими признали более 2 тыс. дольщиков ЖК "Европейский" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке оставили без изменения приговор по делу экс-директором "Эксстроймаш". Напомним, Левобережный районный суд признал виновными Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова в хищении денег дольщиков ЖК "Европейский". Они заключили кредитные договоры на 78 млн рублей, а 65 млн вывели через поддельные сделки. Еще 129 млн рублей они пытались забрать 129 млн рублей по фиктивным актам приемки работ по договорам риэлторских услуг. За это им дали по 5 лет условно и штраф в 800 тыс. рублей каждому. Потерпевшими признали более 2 тыс. дольщиков.

Прокуратура Левобережного района внесла апелляционное представление, так как наказание показалось им мягким. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Судебного департамента, 13 октября Липецкий областной суд оставил приговор Левобережного районного суда без изменения.