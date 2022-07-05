Директорам "Эксстроймаш" дали условный срок за крупные махинации с деньгами дольщиков Липецка

Сергея Тонких и Сергея Ельчанинова признали виновными в хищении денег дольщиков в ЖК "Европейский" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Левобережном районном суде Липецка вынесли приговор экс-директорам ОАО "Эксстроймаш" Сергею Тонких и Сергею Ельчанинову. Их признали виновными в хищении денег дольщиков в ЖК "Европейский" - ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Судебного департамента, они заключили фиктивные кредитные договоры на 78 млн рублей. Еще 65 млн рублей они вывели через поддельные сделки купли-продажи нежилого здания и земли в центре города. Также они пытались забрать 129 млн рублей по фиктивным актам приемки выполненных работ по договорам риэлторских услуг, но не успели. Компания стала банкротом.

Суд приговорил Тонких и Ельчанинова к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 800 тыс. рублей каждому. Их на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что потерпевшими по делу "Эксстроймаш" признали почти 2000 дольщиков. Свыше 1200 лиц допросили в качестве свидетелей.