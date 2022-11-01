Жителей Липецка возмутило укрытие в подвале аварийного дома

Липчане пожаловались на потенциальное укрытие в аварийном доме Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На этой неделе в Липецке в подъездах домов начали развешивать памятки с адресами укрытий на случай опасности. Но не всем липчанам понравилось потенциальное убежище. Так, жильцам дома №17 по улице 9-ый микрорайон предложили прятаться в подвале аварийного дома №16.

В пресс-службе мэрии назвали это ошибкой. Как сообщили lipetsk.kp.ru, специалисты уже связались с управляющей компанией и объявление сняли. Все дело в алгоритме по распределению подвальных помещений. Если в доме нет потенциального укрытия, то жителям предложат пройти в ближайшие дома, а в какие, программа подберет автоматически. В городской администрации уточнили, что актуальность данных перепроверят сотрудники департамента ЖКХ.

Также некоторые липчане пожаловались, что до ближайшего убежища слишком далеко. В пресс-службе мэрии напомнили, что многоквартирных домов в городе 2 882, а подвалов, подходящих для укрытий – 1790. Адреса убежищ указывались с расчетом, чтобы помещения не были переполнены.

Так или иначе, алгоритмы будут дорабатываться. В случае каких-либо ошибок горожанам предлагают обратиться в приемную департамента ЖКХ Липецка.