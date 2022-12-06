Тело провалившейся под лед 14-летней школьницы в пруду под Липецком подняли с глубины 5 метров

Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели 14-летней школьницы в пруду Липецкой области. По версии следствия, утром перед уроками девочка пришла в парк Ельца. Она встала на лед водоема и провалилась.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, спасатели подняли ее тело с глубины 5 метров. Предварительно, она скончалась от утопления в воде. Точные причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают родителей и свидетелей. По результатам проверки примут процессуальное решение. Также оценят действия должностных лиц, ответственных за безопасность в парке.

Напомним, что в том же пруду год назад под лед провалился 11-летний мальчик. Спасти его не удалось.