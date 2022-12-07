Спасатели потушили пожар на площади 800 квадратных метров в торговом центре в Ельце

В Ельце Липецкой области потушили пожар в Доме торговли по улице Мира. Площадь возгорания - 800 кв.м.

Напомним, сигнал о происшествии в торговом центре поступил диспетчеру в 12.10. Из здания эвакуировали 50 посетителей. Пожарные боролись с пламенем более 2 часов - изначально 8 спасательных расчетов и автолестница, а позже 10 отделений и 2 автолестницы. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, пожар локализовали только к 14.31. Открытый огонь ликвидировали в 14.32.

Из-за случившегося прокуратура Ельца начала проверку. К ней привлекут специалистов МЧС и инспекции Госсстройнадзора Липецкой области. Они выяснят причины возгорания, а также оценят действия или бездействие должностных лиц. Подробности здесь.