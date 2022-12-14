Следственный комитет проверит жалобы жильцов, которых не переселяют из аварийного дома в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Следственный комитет начал проверку из-за возможного нарушения прав жителей дома №16 по улице 9 микрорайон в Липецке. Напомним, в сентябре 2021 года в пятиэтажной панельке ввели режим повышенной готовности. В марте 2022 года здание признали аварийным.

Согласно техзаключению, в несущих и ограждающих конструкциях выявили критические отклонения от нормы. Фундамент просел, и увеличились трещины в несущих стенах. По словам жильцов, они уже не первый год пытаются добиться, чтобы их переселили, но результата до сих пор нет.

- По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за реализацию программы по переселению липчан из аварийного жилья, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.