Губернатор Липецкой области Артамонов попал в санкционный список США Фото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов попал под санкции США. Министерство финансов страны расширило список. В него вошли 29 российских глав регионов. И все из-за проведения частичной мобилизации.

Напомним, что в июле этого года Великобритания добавила Артамонова в антироссийских санкционный список. На это губернатор сказал, что раз его работа по восстановлению Донбасса так раздражает "партнеров", значит он и его команда все делают правильно.

В августе глава правительства Липецкой области попал в санкционный список Канады. Тогда Артамонов напомнил премьеру Канады Трюдо историю его страны.

- Мы не устраиваем геноцид мирных жителей, - добавил губернатор. - Мы не уничтожаем города, а восстанавливаем их. Этим мы и отличаемся. И за нами правда.