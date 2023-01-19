Крещение Господне 2023: около двух тысяч человек окунулись в прорубь в Липецке

Крещенские купания 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Ночью с 18 на 19 января в Липецке прошли Крещенские купания. В прорубь у Центрального пляжа окунулись около 2 тысяч человек. В прошлом году желающих было больше - 2 800 липчан. Основной поток пошел после полуночи. К часу ночи в воду погрузились только 650 жителей.

Крещенские купания 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Крещенские купания 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

К счастью, купания прошли без происшествий. По данным пресс-службы мэрии, на пляже дежурили спасатели, полиция, медики, Росгвардия, волонтеры - всего 245 человек, а также 150 машин техники. Береговую линию освещали специальные башни. Подходы, ведущие к купели, устелили соломой.

После погружения в ледяную воду липчане переодевались в отапливаемых палатках. Желающих угощали горячим чаем.