Хлопок газа в доме на Катукова в Липецке мог произойти из-за самогонного аппарата Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Предварительно, хлопок газа в многоэтажном доме на улице Катукова в Липецке мог произойти из-за самогонного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Спасатели нашли в квартире соответствующее оборудование.

ЧП случилось вечером 17 февраля в доме на 7 этаже. Хлопок произошел на кухне. В этот момент хозяин квартиры ушел в ванную комнату, а ребенок был в спальне. К счастью, их не задело. Помощь медикам липчанам не понадобилась.

На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы. В квартире уничтожены натяжные потолки, выбиты окна, пострадала одна из дверей и тамбурная перегородка.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112».