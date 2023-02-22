В Липецкой области предупреждают о фейке по радио об угрозе ракетного удара

В Липецкой области предупреждают о фейке об угрозе ракетного удара по радио Фото: Архив "КП"

Жителей Липецкой области предупреждают о фейковых сообщениях об угрозе ракетного удара. Утром 22 февраля страшное объявление о воздушной тревоге прозвучало по радио в Белгороде, Старом Осколе, Подмосковье, Уфе, Казани, Новоуральске.

По предварительным данным, частоту радиостанций взломали со стороны Украины, чтобы посеять панику среди населения. В пресс-службе регионального правительства просят липчан сохранять спокойствие. Если кто-то услышит подобные объявления по радио относительно Липецкой области - не нужно этому верить.

Напомним, что в октябре прошлого года по липецким чатам распространяли информацию о вспышке холеры. Это тоже был фейк украинской пропаганды, как и сообщения об уничтожении мобилизованных из Лебедяни и Чаплыгина. Подробности здесь.