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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 11:30

МЧС предупреждает о ложном объявлении воздушной тревоги в Липецкой области 28 февраля

Серверы радиостанций и телеканалов взломали
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
МЧС предупреждает о ложном объявлении воздушной тревоги в Липецкой области 28 февраля

МЧС предупреждает о ложном объявлении воздушной тревоги в Липецкой области 28 февраля

Фото: Архив "КП"

Жителей Липецкой области вновь предупреждают о ложном объявлении воздушной тревоги. Как сообщили 28 февраля в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ряд серверов радиостанций и телеканалов взломали. Из-за этого в эфире могут прозвучать сообщения об угрозе ракетного удара.

- Данная информация является ложной и не соответствует действительности, - пояснили в областном МЧС.

22 февраля аналогичная ситуация была на радио. Тогда жители многих городов услышали страшное объявление. Частоту радиостанций взломали со стороны Украины, чтобы посеять панику среди населения.

Напомним, что в среду 1 марта в Липецкой области проверят системы оповещения. Сирены в этот день включат не будут.