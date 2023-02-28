МЧС предупреждает о ложном объявлении воздушной тревоги в Липецкой области 28 февраля Фото: Архив "КП"

Жителей Липецкой области вновь предупреждают о ложном объявлении воздушной тревоги. Как сообщили 28 февраля в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, ряд серверов радиостанций и телеканалов взломали. Из-за этого в эфире могут прозвучать сообщения об угрозе ракетного удара.

- Данная информация является ложной и не соответствует действительности, - пояснили в областном МЧС.

22 февраля аналогичная ситуация была на радио. Тогда жители многих городов услышали страшное объявление. Частоту радиостанций взломали со стороны Украины, чтобы посеять панику среди населения.

Напомним, что в среду 1 марта в Липецкой области проверят системы оповещения. Сирены в этот день включат не будут.