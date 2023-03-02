Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 марта 2023 8:41

После отравления матери и ребенка угарным газом в Ельце возбудили уголовное дело

Управляющая компания в Липецкой области не проверила в прошлом году газовую колонку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
После отравления матери и ребенка угарным газом в Ельце возбудили уголовное дело

После отравления матери и ребенка угарным газом в Ельце возбудили уголовное дело

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области после отравления матери и 4-летнего ребенка из Ельца угарным газом возбудили уголовное дело. Действия управляющей компании квалифицировали по ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Напомним, 16 января в многоквартирном доме стало плохо женщине и ее малышу. Отец семьи обследовал газовую колонку и нашел неисправность. Пострадавших доставили в больницу. Прокуратура начала проверку.

- Причиной скопления угарного газа в квартире явилось нарушение тяги в дымовом канале при эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования – проточного водонагревателя, автоматика безопасности которого не обеспечила своевременного отключения подачи газа, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оказалось, что в прошлом году управляющая компания не проверила в квартире потерпевших дымовые и вентиляционные каналы. Из-за этого и случилось несчастье. Прокурор направил материалы проверки в следственный орган. Там возбудили уголовное дело.