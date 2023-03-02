После отравления матери и ребенка угарным газом в Ельце возбудили уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области после отравления матери и 4-летнего ребенка из Ельца угарным газом возбудили уголовное дело. Действия управляющей компании квалифицировали по ч.1 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Напомним, 16 января в многоквартирном доме стало плохо женщине и ее малышу. Отец семьи обследовал газовую колонку и нашел неисправность. Пострадавших доставили в больницу. Прокуратура начала проверку.

- Причиной скопления угарного газа в квартире явилось нарушение тяги в дымовом канале при эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования – проточного водонагревателя, автоматика безопасности которого не обеспечила своевременного отключения подачи газа, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оказалось, что в прошлом году управляющая компания не проверила в квартире потерпевших дымовые и вентиляционные каналы. Из-за этого и случилось несчастье. Прокурор направил материалы проверки в следственный орган. Там возбудили уголовное дело.