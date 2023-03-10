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НовостиОбщество10 марта 2023 13:16

Жители Лебедянского района жалуются на подтопленные от паводка улицы

Глава местной администрации сообщил, что на дороги вывели всю имеющуюся технику
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фото из телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова

Фото из телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова

Фото: с сайта

Жители Лебедянского района Липецкой области жалуются на подтопление территорий. Из-за таяния снега некоторые улицы залило водой. Глава районной администрации Роман Ченцов заверил, что знаком с ситуацией и лично объезжает участки.

- На дороги выведена вся имеющаяся техника, - написал в своем телеграм-канале Роман Ченцов. - Коммунальщики выполняют поставленные задачи практически круглосуточно. К таким погодным условиям подготовились заранее. Новый ротор позволяет вывозить снег с обочин дорог сразу за пределы города. Дополнительно закупили ассенизаторские машины и мотопомпы, которые работают практически непрерывно.

Фото из телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова

Фото из телеграм-канала главы администрации Лебедянского района Романа Ченцова

Фото: с сайта

По словам главы администрации, сначала коммунальщики расчищают центральные улицы Лебедяни, а затем охватывают районы.

Напомним, что из-за весеннего паводка уберут понтонный мост через реку Дон у села Замятино в Задонском районе. Для движения закрыли переправу рядом с деревней Засновка. Также размыло мост в Аргамач-Пальне Елецкого района.