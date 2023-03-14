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НовостиПроисшествия14 марта 2023 14:10

Липецкие спасатели МЧС вытащили утонувший в Дону «Форд Фокус»

Водитель иномарки проигнорировал запрещающие знаки и поехал по затопленному участку
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Сотрудники МЧС вытащили иномарку из Дона

Сотрудники МЧС вытащили иномарку из Дона

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Лебедянском районе Липецкой области спасатели вытащили из реки Дон «Форд Фокус». Его загнал в воду сам водитель. Мужчина проигнорировал запрещающие знаки и поехал по участку, который был затоплен не первый день. В итоге иномарку затопило, но водитель успел выбраться.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, спасатели вытянули машину, хотя было непросто. Операцию усложняло сильное течение и льдины, которые плавали в воде. Кстати, пик весеннего паводка уже прошел. Уровень воды в Дону опустился на 60 сантиметров.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.