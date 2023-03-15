Прорванный трубопровод у стадиона Металлург на Первомайской в Липецке восстановили

В Липецке сотрудники водоканала восстановили прорванный трубопровод на улице Первомайской Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке сотрудники водоканала восстановили прорванный трубопровод на улице Первомайской около стадиона «Металлург». Работы завершили в четыре часа дня минувшего вторника, 14 марта.

Утечку устраняла бригада из пяти человек. К месту порыва прислали четыре спецмашины. Рабочие сварили трубы, проверили герметичность системы и засыпали траншею. Осталось дождаться, когда шлак усядет, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что из-за утечки в дороге у стадиона «Металлург» образовалась промоина. Перекрыли две полосы магистрали. На следующей неделе специалисты положат новый асфальт, и дорожное движение возобновится. Когда пройдут дожди и потеплеет, приступят к капитальному ремонту участка.

Также без питьевой воды остались жители дома №4 по Первомайской и №4 по площади Коммунальная. Липчанам дали воду вечером 14 марта.