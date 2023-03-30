Пьяный 37-летний житель Липецка упал с четвертого этажа в доме на Ангарской

На улице Ангарская в Липецке из окна четвертого этажа выпал 37-летний мужчина Фото: Алина ПАЛАГИНА

Днем минувшей среды, 29 марта, из окна четвертого этажа выпал пьяный 37-летний житель Липецка. Инцидент произошел в доме на улице Ангарская.

Мужчина получил несколько травм – медики доставили горожанина в больницу. Проверку проводят сотрудники отдела полиции №2 в Липецке.

– Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, – уточнили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, уголовное дело возбудили после гибели 13-летней школьницы, упавшей с 17 этажа в Липецке. Трагедия произошла 27 марта на улице Огнева в районе ЛТЗ. Следователи и прокуратура устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительным данным, подросток упал с общего незастекленного балкона.