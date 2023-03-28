В Липецке возбудили уголовное дело из-за гибели 13-летней школьницы, упавшей с 17 этажа
Фото: Юлия КЛЮЕВА
В Липецке возбудили уголовное дело после падения 13-летней школьницы с 17 этажа. Об этом lipetsk.kp.ru сообщил источник.
Напомним, трагедия произошла 27 марта на улице Огнева в районе ЛТЗ. По предварительным данным, несчастная упала с общего незастекленного балкона. На место происшествия прибыли следователи. Они устанавливают обстоятельства случившегося. Также туда выезжал и.о. прокурора Октябрьского района Роман Плотников.
- Прокуратура района проверит условия проживания ребенка в семье, а также работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, что в выходные в Грязях рухнул балкон жилого дома. К счастью, никто не пострадал. Капремонт фасада здания планировали начать в 2029 году.