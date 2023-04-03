Движение на понтонном мосту к селу Замятино Липецкой области откроют 4 апреля

Понтонный мост к селу Замятино Задонского района планируют открыть 4 апреля Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В этот понедельник, 3 апреля, специалисты восстанавливали понтонный мост к селу Замятино Задонского района. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба управления дорог и транспорта Липецкой области. Движение на переправе планируют открыть во вторник, 4 апреля.

Напомним, 20 марта во время весеннего паводка затопленными оставались три моста и три насыпи. Сотрудники ведомства перекрыли проезды через реки Дон, Снова и Воронеж. Водители не могли проехать по автодороге Романово-Селищи-Перехваль. Также закрыли переправы по направлению от Ксизово к Соловьевке и из Доброго в Большой Хомутец.

Пока паводок не отступит окончательно, спасатели продолжат отслеживать уровень воды в реках. 17 марта губернатор Липецкой области встречался с главой МЧС России. Они обсудили ситуацию с весенним разливом и лесными пожарами.