Движение по проезду в районе улицы Нижняя Логовая в Липецке стало односторонним с 5 мая Фото: Юлия КЛЮЕВА

В центре Липецка во дворе ограничили движение для машин. Речь идет об участке внутриквартального проезда у дома №1 по улице Нижняя Логовая, сообщили в пресс-службе мэрии. Его сделали односторонним. С пятницы 5 мая водители могут проехать только в сторону улицы Семашко. Из-за ограниченной видимости и узкой дороги здесь установили новые дорожные знаки.

Напомним, что 9 мая в областном центре пустят дополнительные бесплатные садоводческие автобусы. Они будут курсировать по городу согласно расписанию выходного дня.

Также спасатели предупреждают жителей Липецкой области о ночных и утренних заморозках 7 и 8 мая. Столбик термометра может опуститься до -5 градусов, что негативно скажется на урожае.