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НовостиОбщество5 мая 2023 13:31

Движение по проезду в районе улицы Нижняя Логовая в Липецке стало односторонним с 5 мая

Из-за узкой дороги там установили новые дорожные знаки
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Движение по проезду в районе улицы Нижняя Логовая в Липецке стало односторонним с 5 мая

Движение по проезду в районе улицы Нижняя Логовая в Липецке стало односторонним с 5 мая

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В центре Липецка во дворе ограничили движение для машин. Речь идет об участке внутриквартального проезда у дома №1 по улице Нижняя Логовая, сообщили в пресс-службе мэрии. Его сделали односторонним. С пятницы 5 мая водители могут проехать только в сторону улицы Семашко. Из-за ограниченной видимости и узкой дороги здесь установили новые дорожные знаки.

Напомним, что 9 мая в областном центре пустят дополнительные бесплатные садоводческие автобусы. Они будут курсировать по городу согласно расписанию выходного дня.

Также спасатели предупреждают жителей Липецкой области о ночных и утренних заморозках 7 и 8 мая. Столбик термометра может опуститься до -5 градусов, что негативно скажется на урожае.